Corrientes celebra el cierre del Colectivo de Lectura con una actividad en el Camba Cuá

El Ministerio de Educación realizará mañana, viernes 28 de noviembre, el cierre anual del programa Colectivo de Lectura, una iniciativa destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado del Nivel Primario.

La actividad será desde las 9.30 en el Parque Camba Cuá, por calle San Luis.

Qué propone el programa

Colectivo de Lectura nació con el objetivo de fomentar el hábito y la comprensión lectora en niñas y niños del Segundo Ciclo de la primaria.

Además, busca potenciar el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad mediante actividades inclusivas, dinámicas y colaborativas.

Herramientas para docentes y más participación escolar

El programa también brinda recursos pedagógicos a los docentes para diseñar prácticas efectivas que promuevan la formación lectora dentro del aula, fortaleciendo así los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Jornada abierta en el Parque Camba Cuá

El cierre del ciclo 2025 reunirá a estudiantes, docentes y familias en una jornada al aire libre que celebrará el trabajo realizado durante todo el año y pondrá en valor la lectura como práctica fundamental en la educación correntina.