Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.
Se trata de Tatiana Beatriz Romero de 16 años, quien se ausentó el miércoles del hogar María Nazaret y Laura Vicuña, por lo que se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, caso donde tomó intervención la Fiscalía de Investigación de turno.
Tatiana responde a las siguientes características físicas:
- 1,60 metros de estatura.
- Contextura delgada
- Tez morocha.
- Cabellos color rojizo con ondas
- Ojos de color marrón claro.
La última vez que fue vista traía puesto:
- Pantalón de jeans claro.
- Top color negro.
- Ojota color negro.
- Peinado de trenzas con un listón rojo.
Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 4432913; o acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.