¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes sesiones extraordinarias Corrientes
Corrientes sesiones extraordinarias Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
URGENTE

Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 09:57

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Tatiana Beatriz Romero de 16 años, quien se ausentó el miércoles del hogar María Nazaret y Laura Vicuña, por lo que se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, caso donde tomó intervención la Fiscalía de Investigación de turno.

Tatiana responde a las siguientes características físicas:

  • 1,60 metros de estatura.
  • Contextura delgada
  • Tez morocha.
  • Cabellos color rojizo con ondas
  • Ojos de color marrón claro.

La última vez que fue vista traía puesto:

  • Pantalón de jeans claro.
  • Top color negro.
  • Ojota color negro.
  • Peinado de trenzas con un listón rojo.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 4432913; o acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD