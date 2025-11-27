Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Tatiana Beatriz Romero de 16 años, quien se ausentó el miércoles del hogar María Nazaret y Laura Vicuña, por lo que se radicó la denuncia de su desaparición en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, caso donde tomó intervención la Fiscalía de Investigación de turno.

Tatiana responde a las siguientes características físicas:

1,60 metros de estatura.

Contextura delgada

Tez morocha.

Cabellos color rojizo con ondas

Ojos de color marrón claro.

La última vez que fue vista traía puesto:

Pantalón de jeans claro.

Top color negro.

Ojota color negro.

Peinado de trenzas con un listón rojo.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada dependencia o llamar al 4432913; o acercarse a la Comisaría más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

