Luego del intenso calor, llegan tormentas fuertes a Corrientes

La temperatura volvió a subir en Corrientes, superó los 35°C de sensación térmica y se ubicó entre las ciudades más calurosas del país, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Sin embargo, para este martes por la noche se aproxima una fuerte tormenta con un 70% de probabilidad. Rige alerta amarilla.

Se aproxima la tormenta

Rige alerta amarilla para esta noche. Fuente. SMN.

El radar del organismo meteorológico señala que se aproxima una fuerte tormenta a Corrientes. Esta podría durar durante la noche y extenderse en la madrugada del miércoles con chaparrones.

Por esa razón, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”, según explicaron desde el ente nacional.