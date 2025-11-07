Corrientes: el Senado aprobó la Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud

En su sesión del jueves, el Senado de Corrientes aprobó la Ley N° 6731, una medida que permitirá una administración más eficiente de los fondos del sistema sanitario. Con esto se apunta a optimizar la administración de los recursos y reforzar la economía de los hospitales.

La nueva legislación permitirá que los hospitales provinciales recuperen los costos de las prestaciones brindadas a los afiliados de obras sociales. Los fondos recaudados tendrán un destino específico: fortalecer la estructura financiera de los establecimientos y contribuir a la mejora de los ingresos del personal sanitario.

La norma incorpora, además, la creación del nomenclador hospitalario, un listado de precios de referencia que servirá para ordenar y transparentar la relación con las obras sociales. De esta manera, los hospitales podrán cobrar de forma más adecuada por los servicios que brindan.

De esta manera, la medida responde a la necesidad de dotar al sistema de salud pública de una herramienta que permita sostener su funcionamiento frente a la creciente demanda de pacientes y al contexto económico actual.