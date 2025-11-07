¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes yarará Corrientes
SALUD PÚBLICA

Corrientes: el Senado aprobó la Ley de Recupero de Gastos del Servicio de Salud

La normativa busca una gestión más eficiente de los fondos del sistema sanitario provincial. 

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 09:22

En su sesión del jueves, el Senado de Corrientes aprobó la Ley N° 6731, una medida que permitirá una administración más eficiente de los fondos del sistema sanitario. Con esto se apunta a optimizar la administración de los recursos y reforzar la economía de los hospitales.

La nueva legislación permitirá que los hospitales provinciales recuperen los costos de las prestaciones brindadas a los afiliados de obras sociales. Los fondos recaudados tendrán un destino específico: fortalecer la estructura financiera de los establecimientos y contribuir a la mejora de los ingresos del personal sanitario.

La norma incorpora, además, la creación del nomenclador hospitalario, un listado de precios de referencia que servirá para ordenar y transparentar la relación con las obras sociales. De esta manera, los hospitales podrán cobrar de forma más adecuada por los servicios que brindan.

De esta manera, la medida responde a la necesidad de dotar al sistema de salud pública de una herramienta que permita sostener su funcionamiento frente a la creciente demanda de pacientes y al contexto económico actual.

 

