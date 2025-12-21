Rusia negó una reunión con Ucrania y Estados Unidos

El Kremlin negó el domingo que se estuvieran preparando conversaciones a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, mientras los diplomáticos se reunían en Miami para negociar el fin del conflicto.

Un día antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había afirmado que Washington había planteado el formato trilateral, lo que supondría las primeras negociaciones cara a cara entre Moscú y Kiev en medio año, pero se mostró escéptico sobre la posibilidad de que condujeran a algún avance.

“En la actualidad, nadie ha discutido seriamente esta iniciativa y, según tengo entendido, no se está preparando”, declaró a los periodistas el asesor de política exterior del presidente ruso, Vladímir Putin, Yuri Ushakov, según las agencias de noticias rusas.

Tras revelar la propuesta trilateral de Estados Unidos, Zelensky añadió que los enviados europeos podrían estar presentes y dijo que sería “lógico celebrar una reunión conjunta de este tipo”.

Sin embargo, a continuación declaró a los periodistas: “No estoy seguro de que pueda salir nada nuevo de ello”, e instó a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El enviado ruso Kirill Dmitriev llegó el sábado a Miami, donde los equipos ucraniano y europeo también se han reunido desde el viernes para las negociaciones, mediadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Dmitriev “regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación”, dijo Uskakov.

El principal asesor del Kremlin también dijo el domingo a los periodistas rusos que “no había visto” la propuesta revisada de Estados Unidos para poner fin al conflicto tras las negociaciones entre los equipos estadounidense, ucraniano y europeo.

¿Llamada entre Putin y Macron?

La última vez que los enviados ucranianos y rusos mantuvieron conversaciones directas oficiales fue en julio en Estambul, lo que dio lugar a intercambios de prisioneros, pero poco más en cuanto a avances concretos para detener los combates.

La participación de Rusia y Europa en Miami supone un paso adelante con respecto a la situación anterior, cuando los estadounidenses mantuvieron negociaciones por separado con cada una de las partes en diferentes lugares.

Sin embargo, las relaciones extremadamente tensas entre ambas partes tras casi cuatro años del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial han sembrado dudas sobre las perspectivas de las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia.

Moscú, que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, también sostiene que la participación europea en las conversaciones solo obstaculiza el proceso.

Sin embargo, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista publicada el domingo, Putin expresó su disposición a hablar con el francés Emmanuel Macron sobre el conflicto.

Macron mantuvo varias conversaciones telefónicas con Putin en los meses previos y durante los primeros meses del conflicto, en un intento de involucrar al veterano líder del Kremlin.

Putin ha “expresado su disposición a entablar un diálogo con Macron”, declaró Peskov a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

“Por lo tanto, si existe voluntad política mutua, esto solo puede valorarse de forma positiva”.

En respuesta, la oficina de Macron dijo que la disposición manifestada por Putin para dialogar era “bienvenida”.

Mientras tanto, Zelensky dijo el domingo que “durante la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1300 drones de ataque, casi 1200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania”, y que la región de Odesa y el sur del país “se han visto especialmente afectados”.

Infobae