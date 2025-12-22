Temporal en Corrientes: cuáles son las localidades más afectadas

Desde este domingo distintos equipos que componen el Comando Operativo de Emergencia (COE) del Gobierno de Corrientes, están desplegados en distintos puntos de la provincia, principalmente donde el temporal más afectó con intensa caída de agua en cortos periodos de tiempo.

El COE, integrado por todos los ministerios del Gobierno provincial, Defensa Civil, la Policía de Corrientes, otras fuerzas de seguridad y los municipios, articula trabajos de contingencia ante anegamientos en distintos sectores de varias localidades, principalmente en Capital y otras cercanas.

"Estamos monitoreando los municipios en emergencia: Empedrado, El Sombrero, Derqui y algunos barrios complicados en la Capital", aseguró el coordinador del COE, Bruno Lovinson al ser consultado alrededor de las 8.30, mientras acudía a las zonas mencionadas.

En la Capital, se registraron 70 milímetros de lluvia que obliga a intensificar las tareas.