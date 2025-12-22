Una estudiante de la UNNE investiga parásitos del sapo cururú en Corrientes

María Zoel Ledesma Marturet, estudiante de Ciencias Biológicas de la Unne, desarrolla un trabajo de investigación sobre ectoparásitos que infectan a la especie Rhinella diptycha, conocida como sapo cururú.

El trabajo busca dilucidar qué tipos de parásitos externos infectan a estos sapos que viven cerca de las viviendas en la ciudad de Corrientes. La becaria identificará estos organismos, analizará en qué partes del cuerpo de los anfibios se ubican y estudiará cómo se relacionan con las características físicas de los animales que los hospedan.

El proyecto llevado adelante por Ledesma Marturet, se realiza gracias a una Beca de Estímulo a la Vocación Científica (EVC-CIN). El desarrollo de la investigación cuenta con la orientación y dirección, de la doctora Marta Duré Pitteri (Facena Unne- Cecoal Conicet) y la codirección de la doctora Cynthya González (Cecoal Conicet).

El estudio permitirá estimar la cantidad de parásitos, las épocas del año en que aparecen y las zonas del cuerpo de los anfibios donde se encuentran con mayor frecuencia. Como parte de la investigación se examinará además, si existe relación entre el número de parásitos colectados y el tamaño y peso de los anfibios.

La doctora Marta Duré Pitteri, Ledesma Marturet y la doctora Cynthya González estudian qué ectoparásitos infectan a la especie Rhinella diptycha, conocida como sapo cururú.

Las salidas a campo en busca de ejemplares se realizarán mensualmente, con mayor frecuencia durante el período en que estos anuros se encuentran activos. Los parásitos serán identificados mediante claves específicas y consulta a especialistas con el fin de determinar las especies de garrapatas halladas con mayor frecuencia y abundancia. Además, se determinará en qué etapa de desarrollo se encuentran.

Conocimientos previos

El estudio de los parásitos resulta necesario por varias razones. Los parásitos forman parte de la diversidad del planeta y cumplen funciones en los ecosistemas. Pueden afectar a los animales que los hospedan en diferentes niveles.

Los parásitos han quedado, en general, fuera de los estudios de diversidad biológica. Esta situación está cambiando, y actualmente se propone incluirlos, cada vez con más énfasis, en análisis de biodiversidad y planes de manejo, e incluso conservarlos.

Conocer la diversidad de parásitos permite realizar estudios sobre ciclos de vida, relaciones evolutivas, distribución geográfica y de hospedadores, así como ampliar el conocimiento sobre modelos de interacción entre hospedador y parásito.

En anfibios de la región Neotropical, el grupo de parásitos que más se ha estudiado es el de endoparásitos- que son aquellos que viven dentro del cuerpo de sus hospedadores. En Argentina, la mayoría de los estudios se realizaron en las ecorregiones del Chaco Seco y Húmedo, donde se investigaron diferentes grupos. A diferencia de los parásitos internos, los estudios sobre parásitos externos en anfibios son escasos hasta el momento.

Según la última recategorización de anfibios y reptiles de Argentina, en todo el país, habitan más de 170 especies de anuros, solo 18 de estas han sido documentadas como hospedadoras de algún parásito externo. La familia Leptodactylidae presenta el mayor número de registros. Este listado no incluye los registros reportados para la provincia de Corrientes, donde se registraron garrapatas del género Amblyomma, específicamente, A. rotundatum

La carga parasitaria se utiliza como dato para analizar la correlación entre parásitos y hospedadores. Otras variables medibles incluyen la frecuencia de infestación, la distribución en el cuerpo y la influencia y su temporalidad.

Este enfoque permitirá profundizar en la dinámica de las infestaciones por garrapatas en estos sapos y comprender su relevancia en términos de relaciones parasitarias.

Método de trabajo

El estudio se desarrollará en un área en proceso de urbanización cercana al Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), en la periferia de la ciudad de Corrientes, sobre ruta provincial número 5. La zona pertenece a la Ecorregión Chaco Húmedo. El clima es subtropical sin estación seca, las lluvias anuales alcanzan los 1500 milímetros y la temperatura promedio oscila entre los 20°C y 23°C al año. Las salidas de colecta se realizarán una vez por mes.

Trabajo en el campo. Los anfibios serán capturados manualmente mediante la técnica de búsqueda visual. Los muestreos comenzarán a partir de las 19:00 horas, durarán una hora y media y serán realizadas por dos personas. Los anfibios serán trasladados en recipientes al laboratorio para su examen

Trabajo en el laboratorio. Los anfibios serán identificados. Se registrará el sexo, peso y longitud desde el hocico hasta la cloaca. Cada parásito será extraído con pinzas y será almacenado en frascos con alcohol 70%..Los ectoparásitos encontrados serán examinados bajo microscopio estereoscópico. Luego, los anfibios serán liberados en sus sitios de recolección.

Los resultados de este trabajo aportarán información sobre las relaciones entre parásitos, hospedadores y entornos cercanos a las viviendas humanas, con consecuencias para la gestión y conservación de especies y la salud animal en la región del Chaco Húmedo.

Además, permitirán ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad parasitaria en grupos escasamente estudiados, detectar posibles especies emergentes, generar datos base para estudios epidemiológicos, contribuir al monitoreo ambiental mediante el uso de anfibios y sus parásitos como bioindicadores y fortalecer la comprensión de las interacciones entre fauna silvestre, ambientes periurbanos y reservorios de parásitos.

