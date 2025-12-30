El COE advirtió por tormentas en todo Corrientes para este martes

El Comando Operativo de Emergencias (COE) informó que rige una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio de la provincia de Corrientes, prevista para este martes.

Condiciones previstas

Según el comunicado oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos previstos incluyen:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Frecuente actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Ráfagas de viento de alrededor de 70 km/h

Precipitaciones estimadas

