Alerta oficial

El COE advirtió por tormentas en todo Corrientes para este martes

El Comando Operativo de Emergencia emitió una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio provincial. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.
 

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 07:53

El Comando Operativo de Emergencias (COE) informó que rige una alerta amarilla por tormentas para todo el territorio de la provincia de Corrientes, prevista para este martes.

Condiciones previstas

Según el comunicado oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos previstos incluyen:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos
  • Frecuente actividad eléctrica
  • Ocasional caída de granizo
  • Ráfagas de viento de alrededor de 70 km/h
  • Precipitaciones estimadas

Desde el COE indicaron que se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunos sectores.

