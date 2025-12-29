Alerta meteorológico: se esperan tormentas fuertes este martes en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó para este martes el alerta amarillo por tormentas de variada intensidad que afectarán a la totalidad del territorio correntino. El fenómeno incluirá abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En la ciudad de Corrientes, se prevé que las tormentas más severas se registren durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de ocurrencia del 70%. Se estima que el acumulado de agua oscilará entre los 30 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en algunas localidades.

Un diciembre histórico: el récord de los 520 milímetros

Más allá de la contingencia inmediata, las estadísticas confirman que Corrientes atraviesa un escenario meteorológico extremo. Según el Observatorio Meteorológico del INTA AER, diciembre de 2025 ya se posiciona como uno de los meses más lluviosos desde que se tienen registros (1962).

El acumulado mensual alcanzó los 520 milímetros, una cifra que triplica la media histórica para diciembre, establecida en 173 mm. Con este valor, se desplazó el récord anterior de 1996, año en el que habían caído 422,8 mm. El impacto de este 2025 se explica por eventos de intensidad inusual concentrados en la última semana:

21 de diciembre: 140 mm.

22 de diciembre: 111 mm.

25 de diciembre: 150 mm (el máximo valor diario del mes).

Pronóstico del INTA para la semana

De acuerdo con la actualización del INTA, las precipitaciones persistirán durante los próximos días, aunque con variaciones en su intensidad: