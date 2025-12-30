¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

río Paraná Lluvia en Corrientes Trata
Medios y periodismo

Las noticias más importantes del 30 de diciembre de 2025

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 07:00

Tragedia en el río Paraná: hallaron muertos a los dos jóvenes desaparecidos tras el vuelco de una lancha

Alerta meteorológico: se esperan tormentas fuertes este martes en Corrientes

Volvió a foja 0 la causa y sobreseyeron a los acusados de vender y comprar una adolescente

Se duplicó la cantidad de residuos recolectados en Corrientes y piden colaboración vecinal

Entraron a robar en un club de Corrientes: se llevaron televisores, equipos y dinero

Corrientes: el plan de saneamiento para El Sombrero y Empedrado tras las lluvias

Un ex candidato a Gobernador de Corrientes devolvió más de 19 millones de pesos

Hito ambiental en Corrientes: en 2025 se recuperaron unos 95 mil kilos de plásticos






 

