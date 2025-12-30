Allanamiento por drogas en Corrientes: un detenido y 88 dosis de cocaína secuestradas

Un allanamiento realizado este lunes 29 de diciembre permitió desarticular un presunto kiosco de drogas. El operativo se llevó adelante en el barrio Colombia Granaderos de la ciudad de Corrientes y, como resultado, se secuestraron 88 dosis de cocaína y un joven de 25 años fue detenido.

La medida se concretó en una vivienda ubicada en la zona de las calles Necochea y Bolivia, donde los policías secuestraron 88 dosis de una sustancia blanquecina que, tras el test orientativo correspondiente, dio positivo para cocaína.

Además, durante el allanamiento se incautó dinero en efectivo, seis teléfonos celulares de distintas marcas y una balanza digital, elementos que serían de interés para la causa.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.