Detienen a un hombre por el robo millonario a un empresario correntino en un hipermercado

La Policía detuvo en las primeras horas de este lunes a un joven de 29 años, señalado como uno de los presuntos autores del robo a mano armada en el “El Parrillón”, ubicado dentro del predio del Hipermercado Libertad, en la ciudad de Resistencia.

Se trata del violento asalto que sufrió un correntino de 44 años, donde resultó herido de bala y debió ser trasladado al Hospital Perrando.

La causa es investigada por el Departamento de Investigaciones Complejas, que logró avanzar en la identificación de los involucrados tras el análisis de cámaras de seguridad y testimonios recolectados en el lugar.

De esta manera, se concretó la detención de un hombre en un domicilio pasaje Caracas al 34, donde los efectivos secuestraron una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el hecho, además de prendas de vestir, un casco y un teléfono celular, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición del equipo fiscal en turno, el detenido fue notificado de su aprehensión en el marco de una causa por robo a mano armada y lesiones, mientras continúa la búsqueda del resto de los implicados y las tareas para recuperar el dinero sustraído.