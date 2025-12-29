Tragedia en el río Paraná: hallaron el cuerpo de Sergio Stortti, el hombre desaparecido tras el vuelco de una lancha

El operativo de búsqueda que mantenía en vilo a la capital correntina tuvo un desenlace fatal este lunes por la tarde. Personal de la Prefectura Naval Argentina halló el cuerpo de Sergio Stortti (43), uno de los dos ocupantes que permanecían desaparecidos luego del vuelco de una lancha en el río Paraná, ocurrido el pasado sábado.

El hallazgo se produjo en aguas jurisdiccionales de la localidad de Empedrado, varios kilómetros aguas abajo del lugar del siniestro. Stortti, residente de Corrientes Capital, era parte del grupo de ocho personas que navegaba a bordo de la embarcación "Fortuna" al momento del accidente.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen el despliegue para dar con el paradero de Melissa Argañaraz, la otra joven que aún no ha sido localizada.

Crónica de un naufragio frente a Boca Unidos

El trágico episodio ocurrió el sábado a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, en una zona de bancos de arena cercana al club Boca Unidos. Según los informes oficiales, la lancha perdió estabilidad por causas que aún se investigan y terminó dando una vuelta campana, arrojando a todos sus ocupantes al agua.

De las ocho personas que viajaban en la embarcación, seis lograron sobrevivir gracias a la rápida intervención de una lancha particular denominada "La Turca". Los rescatistas civiles auxiliaron a los náufragos y los trasladaron hasta una zona segura en la costa, donde recibieron asistencia médica.

Continúa el operativo de búsqueda

Efectivos de Prefectura Corrientes continúan trabajando intensamente en el área del siniestro y zonas aledañas. La prioridad de las autoridades es hallar a la joven desaparecida, en medio de condiciones de navegación que se ven afectadas por el nivel del río y la corriente.

El procedimiento legal tras el hallazgo del cuerpo de Stortti quedó a cargo de la Prefectura, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades en el vuelco de la "Fortuna".

*Con información de Radio Sudamericana