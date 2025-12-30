Prisión preventiva para el conductor de una camioneta que mató a dos ciclistas

La Justicia de Mercedes dictó 90 días de prisión preventiva como medida de coerción para Juan Carlos Leiva, el conductor de una camioneta involucrado en un siniestro vial ocurrido la semana pasada sobre la Ruta Provincial N.º 40, en el que murieron dos ciclistas.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Mercedes, con el acompañamiento de la querella, y posteriormente ratificada por la jueza de Garantías. La resolución fue confirmada por la Cámara de Revisión, quedando firme el plazo de prisión preventiva.

Leiva está imputado por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal Argentino, luego de que, por causas que aún se investigan, embistiera desde atrás a dos ciclistas que circulaban por la mencionada ruta.

El trágico siniestro vial ocurrió la semana pasada en inmediaciones del control Nº 1, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Como consecuencia del impacto, fallecieron en el acto Cristian Fischer, de 46 años, integrante de la comisión directiva del Club Comunicaciones de Mercedes, y Cristian Gigena, de 51 años, propietario de la Farmacia Farma Shop.

El delito imputado

El artículo 84 bis del Código Penal, incorporado por la Ley 27.347, establece el homicidio culposo agravado en accidentes de tránsito, con penas que van de 2 a 5 años de prisión y inhabilitación especial para conducir de 5 a 10 años.

La norma contempla agravantes cuando la muerte se produce como consecuencia de conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria, y concurren circunstancias específicas como alcohol en sangre superior a 0,5 g/l, consumo de drogas, exceso de velocidad significativo, falta de licencia, violación de señales de tránsito, circulación en contramano, participación en picadas ilegales o fuga sin prestar asistencia, entre otras.

Desde el ámbito judicial se remarcó que la aplicación del artículo requiere la existencia de un nexo causal entre la conducta grave del conductor y el resultado fatal, extremo que continúa siendo materia de investigación en la causa.

Con información de TuMercedes