Un ex candidato a Gobernador de Corrientes devolvió más de 19 millones de pesos

El excandidato a gobernador anunció la restitución total de los fondos públicos no utilizados de la reciente campaña electoral al Estado. Sumando un total de $19.077.774,87. Se trata de Ezequiel "Teke" Romero, el candidato libertario del Partido Ahora.

“Nuestro compromiso siempre fue con la eficiencia y el respeto por los recursos de todos los ciudadanos. Hemos demostrado que es posible llevar adelante una campaña con austeridad, ajustando el gasto a lo estrictamente necesario para comunicar nuestras propuestas y acercarnos a la gente de manera limpia y sin presiones", indicó a la prensa.

"Considero que es fundamental controlar los gastos del Estado, porque son de todos y deben destinarse a lo que correctamente sirve a la gente”, afirmó Romero.

En tanto, se destaca la transparencia del Partido devolviendo los fondos no empleados para la campaña y reafirmando política de gestión transparente y eficiente en el manejo de los recursos públicos durante el proceso electoral.

La rendición se realizó a través de la Cámara Nacional Electoral.