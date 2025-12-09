¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Pago del Plus de Refuerzo en Corrientes: cómo es el cronograma de diciembre

El Gobierno provincial informó el beneficio de diciembre para empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública.

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 12:13

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a diciembre, un adicional de $100 mil que integra el Ingreso Salarial Mensual. El beneficio alcanza a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El calendario de pagos es el siguiente:

  • Miércoles 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

  • Jueves 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

  • Viernes 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

  • Sábado 13 de diciembre: Inicio de disponibilidad en cajeros automáticos y homebanking para el tramo final

  • Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

La Provincia destinará más de $8.900 millones al mercado local para cubrir este pago. Además, se suman $9.335 millones correspondientes al Plus Unificado, por lo que el desembolso total en diciembre superará los $18.235 millones.

