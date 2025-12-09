San Miguel hizo historia con el primer festival dedicado al regreso del yaguareté

La localidad de San Miguel, uno de los pueblos que dan acceso al Parque Iberá, vivió una jornada histórica con la realización del 1° Festival del Yaguareté Correntino. El evento se llevó a cabo para celebrar el regreso del gran felino a su territorio, en un clima de profundo orgullo colectivo.

El festival contó con una masiva participación de más de 3.000 personas, incluyendo la comunidad local, visitantes de distintos puntos de Corrientes y turistas que recorrían la región del Iberá.

Andi Villarreal- Rewilding Argentina

Impacto económico y social

El festival tuvo un fuerte impacto económico para San Miguel. Más de 100 emprendedores se vieron beneficiados directa e indirectamente, incluyendo feriantes, artesanos, cocineros, comercios locales, hoteleros y prestadores de servicios turísticos.

Según el equipo organizador, el objetivo central de generar conciencia sobre la protección del yaguareté y fortalecer la identidad correntina con la especie en sus ambientes naturales fue “plenamente alcanzado”.

Andi Villarreal- Rewilding Argentina

Cultura, arte y participación

Andi Villarreal- Rewilding Argentina

La cultura tuvo un lugar protagónico durante toda la noche. El evento contó con la participación de músicos, bandas, artesanos, cocineros y referentes locales.

Andi Villarreal- Rewilding Argentina

No faltaron las expresiones de artesanía, gastronomía y chamamé, con la presentación de todos los barrios de San Miguel a través de sus grupos de ballet. Grupos chamameceros locales y provinciales desplegaron todo el orgullo por su tierra en el escenario.

Además, durante el evento se inauguró un mural pintado a mano dedicado al yaguareté. También se abrió una votación para elegir una fecha del año para celebrar el Día del Yaguareté Correntino, con opciones que conmemoran hitos de la reintroducción en el Iberá.

Andi Villarreal- Rewilding Argentina

Expectativa por el próximo encuentro

El festival fue liderado por la comunidad sanmiguelina con el acompañamiento destacado de la Municipalidad de San Miguel, la Fundación Rewilding Argentina, el Gobierno de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales.

El éxito de esta primera edición consolida a San Miguel como un punto clave en la historia de la conservación. Tras la jornada, crece la expectativa por la confirmación de la nueva fecha del Día del Yaguareté Correntino, que marcará el inicio de la segunda edición del festival, fortaleciendo la identidad cultural de la provincia.