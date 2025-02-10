Corrientes tiene dos focos de incendio activos: las impactantes imágenes

El Gobierno de Corrientes informó este lunes que en la provincia hay dos focos de incendios activos.

El Comando Operativo de Emergencias (COE) se encuentra coordinando el intenso trabajo de bomberos voluntarios, brigadistas y policías que están combatiendo los focos de incendio en Bonpland y Perugorría.

Dichas tareas se realizan con el apoyo de aviones hidrantes, “apostando por la protección de nuestros recursos naturales” sostuvieron.

Remarcaron que con la asistencia de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), “la lucha contra el fuego no tiene descanso”. Mientras tanto, se insiste con las acciones de prevención y concientización a lo largo y ancho del territorio correntino.

Cabe recordar que está terminantemente prohibido hacer fuego, y si se visualiza una quema o incendio, se puede denunciar las 24 horas al teléfono 911, al Whatsapp 379 4504697, o a través de la aplicación Alerta Corrientes.

Entre tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta rojo por temperaturas extremas y recién se pronostican algunas lluvias aisladas para el jueves.

CORTE DE RUTA

El domingo las llamas obligaron al corte de la Ruta nacional Nº 14, muy cerca del cruce con la Ruta nacional Nº 117, la cual es el ingreso a la ciudad de Paso de los Libres.

El coordinador del Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes (COE), Bruno Lovinson había declarado indicando que "tenemos un incendio en la Ruta Nacional 14, cerca de la ciudad de Bonpland, es un incendio forestal que arrancó en la zona de campos, se metió en una forestación".

El foco estuvo "muy activo, muy peligroso" y lo combatieron "ocho cuarteles de bomberos, seis Brigadas Rurales de Incendios Forestales de la provincia de Corrientes (BRIF), también tenemos desplegado un avión hidrante, un helicóptero, se armó una Unidad Comando en el lugar, donde estamos operando con maquinaria pesada de Vialidad Provincial y ambulancias de Salud Pública con médicos en el lugar", señaló en su momento Lovinson.