Con maquinaria pesada realizan corta fuegos para intentar controlar los incendios

El Gobierno provincial informó este miércoles que realiza diversas tareas para intentar controlar los incendios que se registran en Corrientes.

“Ante los incendios forestales, continuamos haciendo cortafuegos con máquinas de la Dirección Provincial de Vialidad con el objetivo de proteger y controlar los focos ígneos”, precisaron

Para finalizar, el Gobierno dijo que siguen "trabajando incansablemente para preservar nuestros recursos naturales” y recordó a la ciudadanía: “Está prohibido el uso y manejo del fuego”.

MÁS DE 94 MIL HECTÁREAS ARRASADAS

Según los datos que se registran en el mes de febrero, las llamas consumieron unas 94.167 hectáreas en Corrientes, particularmente en las áreas de malezal y pastizales.

Desde el 1 hasta el 12 de enero, se habían quemado en Corrientes unas 25.000 hectáreas. En tanto, desde el comienzo del 2025 hasta el 8 de febrero, la superficie afectada por el fuego alcanzó en total a más de 94.000 hectáreas, informó este miércoles el Gobierno.

Para combatir el fuego, el Gobierno provincial viene trabajando en las zonas más afectadas con más recursos, dotaciones de bomberos, brigadistas, medios terrestres y aéreos disponibles. Reportan fuentes oficiales que por día se queman unas 2.500 hectáreas, mientras que en el año 2022 se consumían 29.000.