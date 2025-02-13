Alivio: Corrientes ya no tiene focos activos de incendios

El coordinador del Comando Operativo de Emergencias de Corrientes, Bruno Lovinson, informó este jueves que la provincia no presenta focos de incendios activos.

"A las 13 de este jueves no tenemos focos activos de incendios en la provincia", dijo.

Y aseguró que "a esta hora la situación está totalmente controlada", merced a las lluvias de las últimas horas y el trabajo de bomberos y brigadas, por tierra y aire, indicando que donde no hubo precipitaciones, se mantienen guardias de cenizas.

“Se espera que las condiciones de mal tiempo se sostengan durante todo el día en el territorio”, sostuvo Lovinson sobre la situación que se da en el interior provincial ante las lluvias caídas.

Además, detalló que el promedio de agua caída fue de 15 o 20 milímetros en algunos sectores y “en otros sectores superó esa cantidad de milímetros”, indicó.

A su vez, remarcó que si bien en la zona de Santo Tomé y San Carlos no se registraron lluvias “se mantiene la guardia de ceniza” pero “la situación es totalmente controlada”, añadió para cerrar.

MÁS DE 94 MIL HECTÁREAS QUEMADAS

Según los datos que se registran en el mes de febrero, las llamas consumieron unas 94.167 hectáreas en Corrientes, particularmente en las áreas de malezal y pastizales.

Desde el 1 hasta el 12 de enero, se habían quemado en Corrientes unas 25.000 hectáreas. En tanto, desde el comienzo del 2025 hasta el 8 de febrero, la superficie afectada por el fuego alcanzó en total a más de 94.000 hectáreas, informó el miércoles el Gobierno.

Es importante recordar a la población que están prohibidas las quemas y los incendios. Los mismos pueden ser denunciados al 911 o al 3794504697 o bien también descargando la App Alerta Corrientes.