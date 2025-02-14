Corrientes: son cinco los identificados como presuntos autores de los incendios forestales

Los incendios en Corrientes arrasaron con más de 250.000 hectáreas provocando pérdidas profundas en el ambiente. En plena prohibición de quema en todo el territorio por el riesgo extremo de fuego, hasta el momento se identificaron a cinco presuntos responsables de provocar los focos ígneos.

Roxana Ferreyra de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, señaló a El Litoral: “Las investigaciones judiciales que se llevaron adelante en relación a los focos ígneos que se registraron durante la semana pasada e inicio de esta”.

En la localidad de Perugorria un joven quedó implicado en una causa judicial tramitada ante el Ministerio Público, por iniciar un foco ígneo que se propagó hacia varias hectáreas. Tras ser identificada, esta persona fue puesta a disposición de la Justicia.

En Curuzú Cuatiá, tres pescadores fueron identificados en colaboración con la Fiscalía de turno. Los correntinos habían sido acusados por vecinos de generar un incendio que se extendió a campos de la zona.

“La última que se pudo conocer en la zona de Mercedes fue caratulada como 'incendio doloso'”, explicó a este medio la oficial.

Por este caso, un hombre fue detenido luego de que presuntamente provocara un incendio que afectó a más de 700 hectáreas, según informó el Ministerio Público Fiscal. Por lo que dictaron prisión preventiva. Este caso cobró relevancia cuando la Policía Rural Ecológica de Mercedes lo detuvo en Guaviraví, tras identificarlo luego de una investigación, que lo ubicó como el presunto autor del incendio.

De acuerdo con los datos obtenidos por la Fiscalía Rural de Mercedes, el hombre de apellido Rolón descendió de su vehículo en el kilómetro 169 de la Ruta Nacional 123 y prendió fuego con la intención de causar daños. Tras ser imputado por incendio doloso, el fiscal solicitó su prisión preventiva, la cual fue concedida por el juez de Garantía.

Además investigan en jurisdicción de la localidad goyana de Colonia Carolina el incendio de un campo, luego que un productor radicara una denuncia tramitada ante la Fiscalía.

Unos días antes, el 10 de febrero, la policía de Caá Catí inició actuaciones contravencionales (multa) a un vecino en un céntrico barrio de la ciudad por haber iniciado la quema de basura. Cabe resaltar que cada unidad de multa actualmente es superior a los $31.000, siendo este el mínimo.

(VT)