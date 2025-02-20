Se generó un incendio de gran magnitud cerca de un paso fronterizo en Corrientes

Un incendio de gran magnitud se generó este miércoles por la noche. El hecho se registró en cercanías al paso fronterizo que une a la ciudad de Santo Tomé con San Borja alrededor de las 20,10. El fuego arrasó con una hectárea y tras una hora de trabajo fue sofocado por los bomberos voluntarios y Defensa Civil Municipal.

El foco ígneo se produjo por Ruta Nacional 121, peligrando gran parte de la vegetación ya que se generó detrás de una plantación de pinos.

El Comandante Segundo de bomberos voluntarios de Santo Tomé, Camilo López señaló a El Litoral: “El incendio se produjo detrás de los pinos en la ruta 121, cerca de la Mercovia. Estuvimos aproximadamente una hora para apagar el incendio. El fuego fue en los pastizales y consumió una hectárea”.

El aviso fue dado por un santotomeño, quien alertó a los bomberos sobre el fuego que amenazaba con expandirse rápidamente debido a las condiciones climáticas del momento.

Bomberos voluntarios de Santo Tomé

Ante la emergencia, se desplegaron dos dotaciones de bomberos, que trabajaron intensamente junto al personal de Defensa Civil Municipal para contener y sofocar las llamas. El operativo duró aproximadamente una hora y requirió de una coordinación efectiva para evitar que el fuego se propagara aún más.

Afortunadamente, este jueves la llegada de la lluvia contribuyó a extinguir cualquier posible foco residual, asegurando la completa eliminación del incendio.

(VT)

