Corrientes: se desató un gran incendio en la banquina de ruta 12

Un feroz incendio se registró en la noche de este miércoles, las llamas avanzan a gran velocidad por la banquina de ruta 12 en Colonia Brugne de la provincia de Corrientes. Defensa Civil de la provincia y bomberos trabajan en el lugar para combatir las llamas que avanzan a gran velocidad a raíz de los fuertes vientos.

El Litoral consultó con el subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, quien indicó que “están trabajando en el lugar para poder apagar el incendio, por el momento está en la banquina”.

Antes de las 21 el fuego comenzó a expandirse con gran rapidez al costado de la ruta 12, generando una gran humareda que se podía visualizar desde una de las principales vías de Corrientes. Al cabo de una hora las llamas seguían en el lugar.

Teniendo en cuenta las últimas informaciones, los bomberos se encuentran trabajando para poder sofocar el fuego que continúa avanzando por los pastizales. Hasta el momento las llamas se expanden al costado de la ruta y temen que avance aún más por los fuertes vientos en la zona.

