"Colapsos de tensiones": la Dpec explicó los inconvenientes en el sistema eléctrico

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó este martes los motivos de los inconvenientes eléctricos que se registraron en las últimas horas, en medio de la ola de calor.

En un comunicado la Dpec indicó que "el día de ayer, (03/02/25), y durante la tarde de hoy, se han producido en el sistema eléctrico perturbaciones que se conocen como colapsos de tensiones. Particularmente el 3 de febrero se han visto involucradas numerosas provincias de las regiones NEA y NOA".

Según explicó la dirección "estos fenómenos precipitan en muy pronunciadas caídas de tensión y en corto tiempo, lo que produce la pérdida de demandas asociadas y modificaciones de las variables eléctricas características del sistema. Estos eventos se presentan cuando se dan condiciones de muy alta temperatura y por consecuente la toma de elevadas demandas (alto consumo)".

"No es desconocido que el sistema de transporte de Alta Tensión se halla desde hace varios años sin las expansiones necesarias, al igual que la incorporación de Centrales Generadores eficientes y de potencias considerables, de allí que las empresas Distribuidoras, como la Dpec, no puedan aportar solución alguna para minimizar estos sucesos que resienten considerablemente la calidad del servicio ya que los orígenes de los mismos se hallan por fuera de las Distribuidoras", precisaron.

Además, advirtieron que "en medio de las "olas de calor" y demandas muy elevadas estos fenómenos se presentarán invariablemente en el sistema eléctrico y recordamos que nuestra empresa es Distribuidora de Energía".