Un muerto y decenas de hospitalizados por masiva intoxicación alimentaria

Una persona murió y otras 34 debieron ser hospitalizadas debido a una masiva intoxicación alimentaria registrada en las últimas horas en la localidad correntina de Itá Ibaté, según confirmaron fuentes oficiales.

Una persona con una patología de base murió en su domicilio y otra paciente permanece en terapia intensiva del Hospital Escuela de la capital, luego de que se desatara una crisis sanitaria como consecuencia de una intoxicación masiva por el consumo de pollo en mal estado en la localidad de Itá Ibaté.

Según corroboró la directora del hospital "Inmaculada Concepción" de la comuna distante 160 kilómetros de Corrientes, Amine Scotto, la ola de intoxicaciones se desató en la madrugada del lunes último cuando comenzó un ingreso de pacientes al centro de salud que no se detuvo hasta las 17 de este martes.

"Esto se complicó cuando empezó a haber pánico", dijo la directiva en diálogo con la radio AM LT7 de Corrientes.

Tras la evolución mediante el suministro de sueros y medicación antiespasmódica, este miércoles quedó internado un paciente en el hospital Inmaculada Concepción, además de la mujer que permanece en el servicio de terapia intensiva del Hospital Escuela de la capital.

"La gente empezó a tener miedo y fue masivamente porque ellos no saben realmente qué les puede ocurrir en este tipo ´de casos ocurridos por una ingesta normal", explicó la médica en las declaraciones radiales.

En el mismo reportaje contó además, que el hospital atravesaba por esas horas una serie de inconvenientes por un incendio desatado en un tablero electrónico, sumado a que por varias horas la localidad de Itá Ibaté no tuvo suministro de energía eléctrica.

Así es que se conformó una cadena de asistencia sanitaria con hospitales de las localidades vecinas, tanto como un mecanismo de atención en los domicilios, según indicó la profesional.

Y repasó que no hubo consultas al hospital pediátrico Juan Pablo II, dado que la intoxicación impactó mayoritariamente en personas mayores.