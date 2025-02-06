Qué dijo el Ministerio de Salud de la intoxicación masiva en una localidad correntina

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que realizaron una investigación sobre las causas del caso de gastroenteritis masiva registrado en el Hospital Inmaculada Concepción de Itá Ibaté, donde se registró un muerto en las últimas horas.

Actualmente, hay una persona internada en el hospital Escuela que fue derivada desde el centro de salud del interior.

Al respecto, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla dijo que "el lunes 3 de febrero nos notifican desde el hospital casos de Gastroenteritis, un número no habitual, y ante esto se realiza la investigación epidemiológica".

Agregó que "estamos esperando resultados de laboratorio. Estuvimos en contacto con los pacientes, sus familiares y trabajamos con los médicos”.

Bobadilla señaló que es fundamental que la población siga las recomendaciones para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Es así que enumeró "el lavado de manos cuando se manipulan los alimentos, conocer el circuito del alimento (comprobar sí es seguro), tratar de elaborar nuestra propia comida y mantener la cadena de frío”.

El Ministerio de Salud Pública recordó las principales recomendaciones para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos:

Mantener la higiene

Lavarse las manos antes de preparar alimentos y varias veces durante su preparación. Hacelo también luego de cada vez que vayas al baño.

Lavar y desinfectar todas las superficies, utensilios y equipos usados en la preparación de alimentos.

Proteger los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, mascotas y de otros animales

Separar los alimentos crudos de los cocidos

Separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir.

Para manipular carnes y otros alimentos crudos, usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillas o tablas de cortar.

Conservar los alimentos en recipientes separados, a fin de evitar el contacto entre los crudos y los cocidos.

Cocinar completamente