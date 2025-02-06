Colectivos: depositaron la totalidad del sueldo y la UTA levantó las medidas

Tras abonar el 100% de los sueldos a los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó la asamblea prevista para el viernes en dos horarios.

Así lo confirmó el titular del gremio, José Luis Sabao.

"Esta tarde apareció el depósito del 100% del grupo Ersa", dijo y aclaró que "hasta este momento se está a la misma escala (salarial) a nivel nacional". "Desde el mes que viene las empresas tienen la obligación de paga una escala de 1.200.000 pesos", sostuvo.

Minutos después se confirmó que la empresa Miramar también hizo lo propio, por lo tanto no se realizarán las asambleas y el servicio será normal.

En diálogo con radio Sudamericana, remarcó que los trabajadores cumplen con su labor y merecen cobrar su salario en tiempo y forma. "Así como cuando no pueden venir a trabajar y presentan certificado médico se les descuenta, así necesitan cobrar su salario, porque se trata de alimentos".

CONFLICTO

La Cámara de Empresarios de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) había informado este jueves que no iba a poder cumplir con el pago del 100% de los sueldos para los choferes de colectivos y, por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este jueves que realizará asambleas en dos horarios y no descartó un paro por tiempo indeterminado.

El gremio también presentó ante la Subsecretaría de Trabajo una nota alertando sobre la situación de sus representados.