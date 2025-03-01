Cuatro ciudades correntinas entre las más calurosas de la Argentina

En plena ola de calor, cuatro ciudades correntinas estuvieron en el podio del ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este sábado en plena siesta. La sensación térmica alcanzó los 45°C y las temperaturas se mantuvieron en alta en gran parte de la provincia, pero en Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres y Capital, las máximas fueron incluidas en el conteo nacional.

A las 14, Ituzaingó ocupaba el tercer lugar con 38,8°C con una sensación térmica que rondaba los 45°C. En sexto lugar se encontraba Corrientes Capital con 36,1°C y 40,5°C de térmica.

En octavo lugar estaba Monte Caseros con 35,6°C con una térmica que escalaba a los 40,6°C. Seguido por Paso de los Libres con 35,4°C pero una sensación térmica que llegaba a los 43°C, dejando unas jornadas de intenso calor.

Con el correr de las horas las ciudades correntinas continuaron en el mencionado ranking de temperaturas altas. Fue recién para las 18 que aparecieron formaciones de nubes como posibles chaparrones y las temperaturas comenzaron a descender.