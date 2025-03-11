Se desató un incendio en los tendaleros de Cañada Quiroz y consumió dos campos

Un feroz incendio se desató en la zona de tendaleros en Cañada Quiroz en la localidad de Riachuelo. Según precisaron fuentes oficiales las llamas se produjeron por la quema de basura que no tardó en propagarse por los pastizales dejando como resultado dos campos consumidos por el fuego. El foco ígneo se mantuvo activo desde el mediodía hasta las 20 de este martes.

Bomberos voluntarios de Corrientes

Las llamas avanzaron a gran velocidad desde el mediodía de este martes, a las 15 se volvió a reactivar y el fuego se extendió durante la noche. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para contener el fuego, antes de que se propague a otros campos contiguos.

Bomberos voluntarios de Corrientes

Según explicaron a El Litoral fuentes oficiales, el fuego se había producido por la quema de basura en la zona de tendaleros en la localidad correntina de Riachuelo y rápidamente arrasó con todo a su paso.

“Fue un incendio grande, el incendio avanzó rápidamente. Fue por negligencia, estaban quemando basura, se les fue de las manos y agarró dos campos”, afirmaron a este medio.

Bomberos voluntarios de Corrientes

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes, de Riachuelo y Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif). Al cabo de ocho horas pudieron contener las llamas.



(VT)