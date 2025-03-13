¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TIEMPO EN CORRIENTES

Tras días templados: cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Esta semana los correntinos vivieron un descenso de temperaturas. Enterate hasta cuándo seguirá. 

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 22:10
Archivo El Litoral

El fin de semana pasado llegó un gran alivio a la provincia de Corrientes. El arribo de temperaturas templadas se quedaron durante los últimos días y se prevé al menos hasta el domingo temperaturas que rondarán los 20ºC y 35ºC de máxima. 

Con temperaturas de 16ºC y 31ºC para este viernes se prevé que continúe el tiempo templado como sucedió esta semana. Con cielos parcialmente nublados y vientos por el sureste, se mantendrán mínimas y máximas agradables. 

La doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Hasta el sábado no se prevé temperaturas tan altas, después del domingo cerca de los 35°C. Pero las mínimas seguirán agradables cerca de los 20°C”. 

Para el sábado, el termómetro se mantendrá entre los 20ºC y los 34ºC, con un leve aumento en la máxima, pero no de mayor consideración según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Mientras que el domingo podrían llegar las temperaturas un poco más elevadas con 35ºC de máxima y 21ºC de mínima. A partir del inicio de la semana se espera que las temperaturas comiencen a elevarse. 
(VT)

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD