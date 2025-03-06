Un incendio en Corrientes destruyó siete colectivos y tres camiones

Un feroz incendio forestal se propagó rápidamente este jueves al mediodía y alcanzó un galpón de colectivos de la empresa El Cometa, ubicado en la intersección de Maipú y Ruta 12. Como consecuencia, siete colectivos y tres camiones quedaron incinerados, aunque algunas lograron ser rescatadas por los bomberos.

Las fuertes ráfagas de viento dificultaron las tareas de extinción del foco ígneo que había iniciado en la tarde del miércoles en inmediaciones. Luego de varias horas lograron sofocarlo, y este mediodía volvieron a reactivarse extendiéndose rápidamente hasta el galpón con varios vehículos. Las brigadas trabajaron durante horas y como saldo se registraron importantes pérdidas de unidades.

“En el transcurso de ayer tuvimos un incendio de gran magnitud a las 19 horas aproximadamente hasta las 1 de la mañana cerca de los talleres de Cometa”, explicó Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios a este medio.

“Pero esta mañana se volvió a incendiar, fue rápidamente una brigada del Brif y otra de bomberos voluntarios, pero el viento venía muy fuerte y hemos salvado algunos colectivos pero hay otros que se quemaron, la mayoría estaban en desuso”, agregó a este medio.

Fuentes oficiales señalaron que un total de 10 vehículos terminaron destruidos, entre los que se encuentra siete colectivos y tres camiones.

Si bien algunos colectivos pudieron ser rescatados, otros quedaron completamente destruidos. La mayoría de los vehículos afectados estaban en desuso. En el operativo participaron cuatro autobombas y camiones cisterna para contener las llamas y evitar su propagación a zonas cercanas.

(VT)