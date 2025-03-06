Homenaje a la referente cultural Charo Nievas

La Fábrica Cultural, el Grupo Narradoras Viento Norte y la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, convocan a la comunidad para el próximo viernes a una gala para homenajear a la profesora en Letras en la Facultad de Humanidades de la UNNE, y referente cultural de Chaco, Charo Nievas.

El evento se realizará en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, ubicada en Pellegrini 80, Resistencia. Desde las 20.30 inicia el espectáculo llamado "Un cuento para vos, Homenaje a Charo". La entrada será a "la gorra", es decir que cada quien abona lo que crea significante.

Participan los/as narradores/as: Nora Schwartz, Miryam Galante, Ariel Maurenzig, Miryan Castillo, Marta Leiva, Marina Gutiérrez, Mirta Kozar Hollembach, Esteban González, Jorgelina Sánchez, Monica Iznarzo, Edit Ojeda, Marisa Leyes, Tere Alarcón, Amalia Cisneros, Víctor Juan Maro, Berenice Esteban, Alicia Rossi. Violinista invitada: Fiama Aquino. Coordinación general: Aníbal Friedrich.

Sobre Charo

María del Rosario Nievas fue maestra y luego de profesora en Letras en la Facultad de Humanidades de la UNNE, ejerció en la ENET 2 "Simón de Iriondo" y en la EPET 16 "1° de Mayo", entre otras instituciones educativas.

Además, fue regente de Cultura General en la ENET 1 "Gral. Manuel Belgrano" y supervisora técnico docente en la Dirección de Enseñanza Técnica de la Provincia del Chaco.

Fue una socia activa de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia; y, una vez jubilada, integró siempre su comisión directiva, siendo elegida para diferentes cargos, incluso a la vicepresidencia de la institución.

También creó la entidad "Viento Norte", dedicada a la narración oral. Ideó el proyecto "Micrófono Abierto", un espacio de expresión cultural. Destacó con el proyecto "Narración Oral para Ciegos", una propuesta inclusiva, entre otros tantos.

Charo murió el 28 de enero de este 2025, conmocionando al mundo educativo y cultural de Chaco.