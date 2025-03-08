Corrientes, pionera en implementar el Etiquetado de Viviendas para eficiencia energética

El Gobierno Provincial dio a conocer este sábado que, Corrientes es la primera provincia del Nordeste Argentino (NEA) en adherirse al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV).

Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a través de la Resolución N°5/2023.

Este programa busca estandarizar un sistema de etiquetado de eficiencia energética para viviendas en todo el país, permitiendo clasificarlas según su consumo de energía primaria mediante una etiqueta específica.

Para su implementación, desde el Gobierno organizan un curso destinado a profesionales de la construcción cuya charla informativa será este jueves 13 de marzo.

El etiquetado de viviendas es una herramienta estratégica para reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico y disminuir el impacto ambiental. Al conocer la calificación energética de su vivienda, los propietarios pueden identificar oportunidades de mejora en aislamiento, iluminación y sistemas de climatización, lo que se traduce en un menor gasto en electricidad y gas, generando ahorros económicos a largo plazo.

Además, las viviendas con mejor desempeño energético adquieren mayor valor en el mercado inmobiliario, facilitando su venta o alquiler.

Este sistema también abre la posibilidad de acceder a beneficios como financiamiento, subsidios y programas de apoyo para implementar mejoras en eficiencia energética, incentivando la adopción de tecnologías sostenibles.

Desde una perspectiva ambiental, una menor demanda de energía contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando a mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire.

Asimismo, el etiquetado facilita la planificación urbana y el diseño de políticas públicas orientadas a la construcción de viviendas más eficientes y sostenibles. En este sentido, la Secretaría de Energía de la Provincia de Corrientes refuerza su compromiso con la promoción del uso racional de los recursos y la incorporación de soluciones innovadoras, como la integración de sistemas de energía renovable, tales como los paneles solares. Estas tecnologías no solo disminuyen el costo energético de los hogares, sino que también favorecen la autosuficiencia y la estabilidad de la red eléctrica.

Capacitación para certificadores en eficiencia energética

Como parte de la implementación del PRONEV, la Secretaría de Energía de Corrientes, en conjunto con el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes (CPIAyA), organiza el Curso de Etiquetado de Viviendas para Certificadores. Esta formación tiene como objetivo proporcionar los lineamientos generales para la determinación del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), fundamental para la generación de etiquetas de eficiencia energética homologadas por la Secretaría de Energía de la Nación.

El curso está dirigido a profesionales del ámbito de la construcción de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Se dictará de manera virtual, con cupos limitados, y contará con certificación oficial de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación.

El curso será dictado por profesionales de la Fundación ERASUS que cuentan con el Titulo de etiquetadores y Formadores de Etiquetadores certificados.

Para quienes deseen conocer más detalles sobre el curso, el jueves 13 de marzo a las 19 se realizará una charla informativa en la sede del CPIAyA, ubicada en La Rioja 1240, Corrientes, con transmisión en vivo en el siguiente link.

El curso es arancelado y, a los que aprueben, se les extiende un certificado de etiquetador que posee un alcance nacional con aval de por la Secretaría de Energía de la Nación

Un esfuerzo conjunto por un futuro sostenible

La implementación del etiquetado de viviendas representa un avance significativo en la concientización y educación sobre el uso eficiente de la energía, promoviendo una cultura de sostenibilidad alineada con los objetivos provinciales y nacionales en materia de desarrollo energético responsable.

Con el compromiso de los municipios, bancos y profesionales del sector, esta iniciativa no solo beneficiará a los propietarios de viviendas, sino que también fortalecerá la transición hacia un modelo de construcción más eficiente y sustentable.

Cronograma:

* 13/03: Charla informativa

PARA INSCRIBIRTE A LA CHARLA INFORMATIVA INGRESÁR AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/1yKwMwtWyW67tR-SgxXBNuQHs6FoKDMyGrXZyFBTHjG0/viewform?edit_requested=true

* 28/03: Cierre de inscripciones (o hasta completar el cupo)

* 09/4: Inicio del Curso

* 30/05: Finalización Curso

* 18/06: Entrega Trabajo Final