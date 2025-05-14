Denuncian un grave caso de bullying en una escuela de Corrientes

En un aula del colegio secundario “Dr. Mamerto Acuña”, de la localidad correntina de Alvear, un alumno de 14 años recibió una golpiza por parte de sus compañeros. El hecho, ocurrido el martes, fue registrado y compartido por los mismos estudiantes.

Al respecto, la tía de la víctima, Sabrina Romero, dijo que la familia está “atravesando una situación compleja, una situación lamentable, que nos genera mucha preocupación, pero también indignación, sobre todo que está pasando en el colegio”.

Romero agregó que “Milton es un niño que hace rato viene pasando situaciones de bullying, de acoso escolar” y destacó que la situación “termina de la forma que lamentamos, que es una situación de violencia dentro del aula, en el recreo”.

El hecho fue grabado en el establecimiento y si bien “se viralizó solamente un video donde está en la situación de golpiza, hay otros videos donde está exactamente la provocación constante, diríamos que le incitan a pelear”, dijo Romero en diálogo con radio Dos.

La familia hace público el reclamo pues el menor “terminó en una situación compleja de violencia, y en donde el nene tuvo que ir al hospital, para ver cuáles fueron los daños que se produjo”, declaró la tía de Milton.

Además detalló que “le pusieron golpes en la cabeza, en las piernas, patadas, entonces es una situación bastante alarmante, y que como familia estamos preocupados, y también estamos un poco indignados por la falta de respuesta de la institución educativa".