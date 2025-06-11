El CCU abrió las incripciones para un taller de narrativa sonora

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne abrió las inscripciones para un taller de narrativa sonora, el cual será gratuito para los estudiantes universitarios.

El taller “Del teatro al podcast” iniciará el 25 de junio en el Salón de Parquet de CCU, ubicado en Córdoba 788 de Corrientes.

a capacitación está a cargo Miguel Di Spalatro y es de nivel introductorio, y está dirigida a estudiantes de cine, teatro, comunicación, artes visuales, diseño, música y afines. Creadores de contenido, artistas y curiosos de la narrativa digital.

Los contenidos del taller son:

Creación de guiones sonoros y narrativas auditivas.

Sonido para cine, teatro, radio y medios interactivos.

Composición de ambientes sonoros.

Técnicas de grabación y edición de sonido.

El taller tiene un costo de cuota única de 50.000 pesos. Los estudiantes de la Unne podrán cursar de manera gratuita. Para ello deberán presentar certificado de alumno regular y fotocopia de DNI a la hora de inscribirse. Las inscripciones son en el CCU en el horario de 8:30 a 13 y de 16 a 20hs.