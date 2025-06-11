La Unne lanzó una convocatoria de becas en investigación para Inteligencia Artificial

La Universidad Nacional del Nordeste presentó una convocatoria de becas de investigación destinadas a estudiantes y graduados para estudiar el desarrollo de la Inteligencia Artificial. El enfoque de la temática está orientada a tópicos como la salud, el ambiente, la producción y los modelos de lenguaje.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaria General de Ciencia y Técnica de la Unne, en el marco del programa de Fomento a la Investigación en Ciencia y Tecnología con el objetivo de promover la formación de recursos humanos en áreas científicas emergentes.

Los estudiantes universitarios tendrán que tener una duración mínima de avance de 4 años en sus respectivas carreras. El objetivo de las becas es desarrollar actividades de investigación en áreas temáticas prioritarias definidas.

El primer eje es «Salud», para la segmentación espacio-temporal automática de imágenes de ecocardiogramas usando aprendizaje profundo; el Eje N°2 «Ambiente y Producción» para la clasificación y predicción de cultivos con redes neuronales profundas usando series de tiempo de imágenes satelitales en el nordeste argentino; y el Eje N°3 «Modelos de Lenguaje» de desarrollo de agentes conversacionales con grandes modelos de lenguaje (GPT/Claude/Llama) en asuntos legales.

La convocatoria a las becas estará abierta hasta el 16 de junio y se otorgarán diez becas, con una duración de dos años y un estipendio mensual de $300.000 (trescientos mil pesos) sujeto a actualización.

Los postulantes seleccionados deberán incorporarse a los equipos de I+D conformados a los fines de la presente convocatoria.

En el marco de la convocatoria se conformó una comisión de ocho científicos de la Universidad altamente capacitados en la temática quienes tendrán a su cargo la evaluación y selección de postulantes, así como la dirección de los respectivos planes de trabajo, estructurados en torno a los tres ejes temáticos mencionados.

¿Cómo inscribirse?

Para postular, se debe enviar la documentación, establecida en el Artículo 2 de la Res. N°3821/25 R., al correo electrónico de Mesa de Entradas de Rectorado: [email protected].

Es fundamental que el asunto del correo siga el siguiente formato: Becas IA_ Apellido y Nombre del postulante_ Eje temático al que se postula.

Para cualquier duda o consulta, se solicita comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos Científicos, en 25 de Mayo 868 Corrientes, al mail: [email protected] o el número 0379 4427181 opción: 1 – RR.HH.