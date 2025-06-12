Itá Ibaté será sede de la Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú: las fechas

La Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú en la localidad correntina de Itá Ibaté se realizará el 20 y 21 de junio, evento que ofrecerá, además del tradicional torneo de pesca, muchos espectáculos y propuestas culturales.

Forma parte del calendario turístico provincial y combina lo mejor de la pesca deportiva, con actividades culturales, espectáculos en vivo, feria gastronómica, artesanal y una gran convocatoria de pescadores locales, regionales y nacionales.

Con dos décadas de historia, esta fiesta reafirma el compromiso con la preservación del ecosistema, el turismo sustentable y la identidad correntina. Una experiencia imperdible para quienes aman la pesca, la naturaleza y las tradiciones del litoral.

La secretaria de turismo de la municipalidad de Ita Ibate , Viviana Maciel, recordó que hace pocos días se festejó los 148 años de la fundación de este municipio y en este contexto recalcó que este año tiene la responsabilidad de llevar adelante toda la logística de la misma.

Por otra parte, remarcó que "ya son aproximadamente 120 equipos confirmados, lo que ha superado nuestras expectativas ya que el año pasado en esta fecha contábamos con aproximadamente 40 equipos”.

Además, dio a conocer que las inscripciones continúan abiertas a través de la app Pesca.

Por otra parte, el director de Recursos Naturales, Agustín Portela, señaló que el evento es muy importante ya que no es solamente un torneo donde se concursa para sacar una determinada especie de pez, sino que es un elemento propagandístico para difundir lo que tiene el ambiente, para que la gente nos visite, nos visualice desde donde esté. Al mismo tiempo informó que ésta actividad genera mucho trabajo y es una manera de estimular a los distintos operadores políticos para que continúen promocionando sus proyectos.