La tortuga Yabotí ya cuenta con una población estable en Parque Nacional El Impenetrable

El Parque Nacional El Impenetrable informó que cuenta con más de 70 tortugas Yabotí, una especie que fue reintroducida en el monte chaqueño.

Esto es resultado de la acción impulsada por la Fundación Rewilding Argentina. Esta especie estaba extinta varios años en la zona pero gracias a este proyecto decenas de estas tortugas deambulan a la vista de los visitantes. El tamaño de esta especie es llamativo, ya que puede superar los 14 kilos.

La tortuga Yabotí se encontraba en las provincias de Chaco, Salta, y Formosa, pero hacía mucho tiempo que no había registro de su presencia en el Chaco, hasta hace tres años, cuando inició su regreso tras la puesta en marcha del proyecto de reintroducción.

La coordinadora de los proyectos de Conservación de Rewilding Argentina, en el Parque Nacional El Impenetrable, Débora Abregú, dijo que todo inició “con el traslado de las primeras 40, provenientes del refugio Urutaú en Paraguay, que tiene tortugas Yabotí rescatadas del tráfico ilegal”.

Los ejemplares donados se liberaron a mediados de mayo de 2022 y principios de 2023 “y ya se encuentran perfectamente adaptados al ambiente”, indicó Abregú.

La coordinadora dijo que el objetivo de este proyecto es “establecer una población autosustentable de esta especie. Está muy avanzado, hemos visto que se adaptan muy bien a los distintos ambientes, que copulan, que ponen huevos, ahora nos resta esperar que algunos de esos huevos eclosionen y en mediano plazo poder ver crías de tortugas Yabotí caminando por el monte chaqueño”.

Quienes elijan al Parque Nacional El Impenetrable como destino turístico, podrán ver a las tortugas Yabotí, la segunda más grandes de Sudamérica, además del oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y el yaguareté, entre otras tantas especies reintroducidas.