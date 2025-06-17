Abundantes precipitaciones en Corrientes: cuánto llovió en los últimos días

Las precipitaciones ocurridas en Corrientes durante junio sorprendieron por su intensidad y concentración en pocos días. En varias zonas de la provincia superaron los promedios históricos mensuales como en Santo Tomé, Bella Vista y Mercedes.

En Santo Tomé, el acumulado mensual llegó a 244 milímetros, más del doble del promedio mensual histórico de 118 mm (1996-2024), con un pico alarmante el 16 de junio, cuando se registraron 188 mm en apenas 24 horas, según datos de la AER Inta de esa ciudad.

Las precipitaciones caídas en Santo Tomé causaron complicaciones.

En la ciudad de Corrientes la precipitación acumulada 46 mm, esta cantidad se registró entre el lunes 16 y el martes 17 a las 9 de la mañana por el Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental del Inta.

Por su parte, la estación meteorológica de INTA EEA Mercedes reportó 102,4 mm acumulados en el mes, superando su media mensual de 74 mm. El 13 de junio se registró el mayor volumen con 72 mm, mientras que el día 16 sumó otros 20 mm.

Bella Vista también experimentó un junio más lluvioso que lo habitual, alcanzando un acumulado mensual de 67,5 mm, frente a un promedio histórico mensual de 51,4 mm (1971-2021). Las lluvias se concentraron entre el 13 y el 16 de junio, destacándose los 37 mm del día 13.

Estos registros evidencian un comportamiento climático irregular, con eventos de lluvia intensa en cortos períodos. Aunque los acumulados anuales aún no alcanzan los promedios históricos en Bella Vista y Mercedes, la diferencia en Santo Tomé es más marcada, donde ya se acumulan 1122 mm en lo que va del año, frente a un promedio anual de 1955 mm.

