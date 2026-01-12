Corrientes: 50 familias permanecen evacuadas por la creciente del río Santa Lucía

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes activó un dispositivo de asistencia para las 50 familias damnificadas en San Roque por la creciente del río Santa Lucía.

Las tareas se desarrollan en conjunto con la Municipalidad local y el hospital de la zona, priorizando la atención en las áreas ribereñas más críticas.

La subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, encabezó la comitiva que arribó a la ciudad. "Iniciamos evacuaciones preventivas y activamos un esquema de acompañamiento sanitario para quienes debieron abandonar sus hogares", explicó la funcionaria tras reunirse con el intendente Raúl Pelozo y la directora del hospital, Leonor Gacio.

Refuerzo de insumos y control sanitario

Como parte de la respuesta ante la emergencia hídrica, el Gobierno provincial procedió a la entrega de medicamentos e insumos críticos al centro de salud local para asegurar la capacidad de respuesta ante posibles brotes de enfermedades vinculadas a la inundación.

El equipo ministerial también realizó:

Relevamiento en los albergues temporales para evaluar el estado de salud de los evacuados.

Inspección directa de la zona costera para analizar riesgos actuales y potenciales.

Coordinación logística con Bomberos y Policía para garantizar el orden en los centros de contención.

Situación en San Luis del Palmar y Mburucuyá

Paralelamente, Salud Pública mantiene el monitoreo en San Luis del Palmar, donde el número de familias evacuadas comenzó a descender. Vega Bajo señaló que el área de Epidemiología realiza tareas de fumigación preventiva en las viviendas de quienes ya pudieron retornar a sus hogares, con el fin de evitar la proliferación de vectores.

En la localidad de Mburucuyá también se brindó asistencia social y sanitaria a grupos familiares que sufrieron inconvenientes por las condiciones climáticas. Las autoridades destacaron que la articulación institucional permite una respuesta "organizada y eficaz" ante la contingencia que atraviesa el interior provincial.