Chamamé solidario: el "Bocha" Sheridan llevará su música al Instituto de Cardiología

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé ya se vive con intensidad fuera de los escenarios tradicionales. Desde este lunes 12 y hasta el 25 de enero, la capital correntina se convierte en un gran escenario a cielo abierto con una grilla de actividades con acceso libre y gratuito, diseñadas para integrar a toda la comunidad en la celebración declarada Patrimonio de la Humanidad.

Una de las iniciativas más emblemáticas, el ciclo "Chamamé con Todos", comenzó su recorrido por hospitales y geriátricos. Este programa busca acercar la música a quienes no pueden asistir al anfiteatro, llevando serenatas a espacios como el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís” y el Hogar de Ancianos “Juana Costa de Chapo”.

Música en el Instituto de Cardiología

Este martes, a las 18, el centro de atención estará puesto en el Instituto de Cardiología, donde se presentará Santiago "Bocha" Sheridan junto a su grupo Avío del Alma. La actuación servirá como un anticipo íntimo de su gran presentación oficial en la Fiesta Nacional, programada para el próximo sábado 17 de enero.

La agenda itinerante también incluye a figuras como Coquimarola, Lorena Larrea Catterino, Pablo Delvalle y Tono Benítez, quienes recorrerán diversos centros asistenciales durante toda la semana.

Desfile de fuelles y bienvenida a turistas

Para los próximos días, el centro de la ciudad será protagonista del Desfile Internacional de Fuelles, una caravana de acordeones y bandoneones que unirá la Plaza Vera con la Plaza Cabral.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Turismo y el Instituto de Cultura coordinaron un esquema de recepción para los visitantes que arriben al Aeropuerto Piragine Niveyro y a la Terminal de Ómnibus. Allí, Ignacio Porras y alumnos de la Escuela de Acordeón de la Estación Cultural darán la bienvenida a los viajeros con los primeros acordes de la temporada.

Finalmente, la literatura también tendrá su espacio con el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé en el Museo de Arte Contemporáneo (Ñande MAC), donde se realizarán charlas, presentaciones de obras y conciertos que exploran la profundidad de la palabra en el género.