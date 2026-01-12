El Icaa informó que diciembre fue el mes más lluvioso registrado en Corrientes

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) dio a conocer el informe mensual correspondiente a diciembre de 2025, en el que se detalla un registro histórico de precipitaciones, además de datos vinculados a temperaturas y vientos en la ciudad de Corrientes.

Los datos fueron obtenidos a partir de la estación meteorológica del Icaa, ubicada en su sede de calle Bolívar 2275, en el barrio Libertad.

Precipitaciones récord

Durante diciembre, las lluvias alcanzaron un total de 501,4 milímetros, convirtiéndose en el mes de diciembre con mayor registro histórico en la ciudad de Corrientes.

La jornada con mayor precipitación fue el 25 de diciembre, con 158 milímetros, seguida por el 21, con 121,2 milímetros, y el 22, con 97,4 milímetros. En un lapso de cinco días, se concentró más del 75% del total mensual.

En total, se registraron 12 días con lluvias, mientras que en el resto del mes los valores oscilaron entre 5 y 50 milímetros diarios.

Comparación con registros históricos y otras estaciones

Según el informe elaborado por la Gerencia de Ingeniería del Icaa, el registro de diciembre de 2025 superó ampliamente los valores históricos. Entre 2013 y 2023, la marca más alta para diciembre había sido en 2015, con 366,6 milímetros, lo que representa un incremento cercano al 37%.

En cuanto a otras estaciones meteorológicas de la ciudad y zonas cercanas:

La estación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne registró un 26% más de precipitaciones que la estación del Icaa.

de la registró un 26% más de precipitaciones que la estación del Icaa. La estación del Aeropuerto de Corrientes , dependiente del SMN, registró un 10% más.

del , dependiente del SMN, registró un 10% más. La estación Sombrerito del Inta informó valores 2% inferiores a los del Icaa.

Temperaturas extremas

La temperatura máxima del mes fue de 40,9°C, registrada el 20 de diciembre a las 15, mientras que la mínima mensual fue de 17,2°C, el 16 de diciembre a las 6.

Durante el mes:

En 12 días , la temperatura superó los 35°C.

, la temperatura En 13 jornadas , se ubicó entre 30°C y 35°C.

, se ubicó En 6 días , osciló entre 25°C y 30°C.

, osciló En cuanto a las temperaturas mínimas diarias, en 26 días se mantuvieron entre 20°C y 30°C.

Amplitud térmica

El 18 de diciembre se registró la mayor amplitud térmica del mes, con una diferencia de 18,8°C, producida en un lapso de seis horas. Además, en 17 días, la amplitud térmica superó los 12°C.

Vientos predominantes

Respecto a los vientos, la mayor velocidad registrada fue de 8,13 kilómetros por hora, el 9 de diciembre.

A partir de los registros horarios, el Icaa elabora un promedio diario que permite determinar la dirección predominante. Durante diciembre, la mayor actividad se concentró en el cuadrante sur-este, con predominio de vientos sur-sureste.

Acceso al informe

El informe completo, elaborado por la Gerencia de Ingeniería del Icaa, se encuentra disponible en el sitio web institucional www.icaa.gov.ar.

La estación meteorológica del Icaa forma parte del Sistema Nacional de Información Hídrica (Snih) y depende de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, con registros horarios diarios disponibles en el portal oficial del sistema.