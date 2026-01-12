El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri

El revuelo estalló en las redes sociales y en la pantalla chica y finalmente llegó la palabra más buscada, Juana Viale respondió de manera contundente la mañana de este lunes a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mauricio Macri.

No fue una simple desmentida; fue una declaración cargada de enojo, tristeza y una pizca de filosofía personal. La actriz y conductora, a través de su cuenta de Instagram, cortó de raíz con un extenso comunicado la versión que la señala como la tercera en discordia en la separación del expresidente y Juliana Awada, quienes pusieron fin a una relación de quince años.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, lanzó la conductora, en un intento de despejar cualquier sombra de duda sobre la noticia que había comenzado a circular algunas horas antes.

El comunicado de la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) no solo refuerza su desmentida, sino que también apunta sin dudas sobre el rol de los medios: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”. En sus palabras, Juana no dejó espacio para la especulación. Deja visible cómo la afectó el tema. El dolor también.

Agradecida hacia su círculo más cercano, la presentadora agradeció: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, de esta manera cierra el escrito y descargo que subió a su cuenta de Instagram.

Infobae