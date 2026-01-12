¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Arrancó la venta de entradas para la Fiesta del Chamamé, que mantiene precios de 2025

El Instituto de Cultura de Corrientes informó que los tickets para las 10 noches en el anfiteatro Cocomarola se comercializan a buen ritmo.

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 16:36

La cuenta regresiva para la 35° Fiesta Nacional del Chamamé ya se hace sentir en la capital correntina. Desde el pasado viernes, la venta de entradas para la "Fiesta Grande" muestra una alta demanda tanto en la modalidad online como en las ventanillas físicas.

El evento, que también celebra su 21° edición como Fiesta del Mercosur, se desarrollará entre el 16 y el 25 de enero.

Con el objetivo de garantizar una concurrencia masiva, el Ejecutivo provincial determinó que los costos de las entradas no sufran incrementos respecto a la edición anterior. Los valores vigentes en la plataforma weepas son de $7.000 (con ingreso hasta las 21:30) y de $9.000 para el acceso sin límite de horario, en ambos casos más el cargo por servicio.

Puntos de venta y beneficios

Los interesados pueden adquirir sus pases en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, de 9 a 17. Asimismo, durante las noches de festival, se habilitarán las ventanillas del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola a partir de las 19:00.

En cuanto a las bonificaciones y accesibilidad, se detallaron los siguientes puntos:

  • Jubilados: cuentan con un 20% de descuento presentando carnet de IPS o PAMI en el Teatro Vera.

  • Menores: abonarán su entrada a partir de los 12 años.

  • Personas con discapacidad: podrán retirar sus entradas sin costo acreditando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI, incluyendo a un acompañante si el certificado así lo indica.

El clima chamamecero en las calles

Mientras se espera la apertura oficial del Cocomarola, la ciudad ya vibra al ritmo del sapucay con actividades de acceso libre. Esta semana continuará el ciclo "Chamamé con Todos", las peñas oficiales y las tradicionales bailantas.

Uno de los hitos recientes fue la "Serenata frente al Río" en Terrazas del Paraná, donde el grupo femenino Voces Che Rajy y el conjunto de José Álvarez brindaron un anticipo de lo que será la máxima celebración mundial del género, que este año también suma el 1° Encuentro del Libro y el Chamamé en el Museo de Arte Contemporáneo.

