Brasil Club Boca Unidos Playas de Corrientes
INSEGURIDAD

Corrientes: lo detuvieron luego de intentar robar en un cementerio de la ciudad

Un agente que realizaba tareas de seguridad en el predio, observó a un sujeto que ingresó con una mochila vacía, lo que motivó el seguimiento de sus movimientos y la posterior detención.

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 12:57

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien trató de robar elementos del cementerio local.

Durante la tarde del domingo, un efectivo que realizaba tareas de seguridad en un cementerio local, advirtió que un sujeto cargaba con elementos que intentaba robar del lugar.

El agente notó al sujeto ingresar al predio de forma sigilosa con una mochila vacía, lo que motivó el seguimiento de sus movimientos

Así se constató que un hombre mayor de edad intentó llevarse placas y manijas de nichos, por lo cual se solicitó la presencia de más efectivos en el lugar.

Tras la identificación y detención del sujeto, se secuestró los elementos que el hombre guardó en la mochila.

El demorado y lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de realizar los trámites del caso.
 

