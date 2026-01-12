Fatalidad en Corrientes: un choque sobre Ruta 12 dejó un muerto y un herido grave

Un choque entre un auto y una moto dejó como saldo una persona muerta y otra con heridas de extrema gravedad en las cercanías del acceso a la localidad correntina de San Roque.

El impacto se produjo en la Ruta nacional N.º 12, precisamente en el kilómetro 902. Según las primeras informaciones policiales, los dos ocupantes de la motocicleta se llevaron la peor parte tras la colisión.

Debido a la violencia del choque, uno de ellos perdió la vida de forma instantánea en el lugar, mientras que el segundo tripulante fue asistido por personal de emergencia y derivado a un centro de salud de mayor complejidad debido al carácter crítico de sus lesiones.

Operativo en curso

En el lugar del siniestro trabaja personal de la Comisaría de San Roque, efectivos de Bomberos Voluntarios y profesionales del hospital local. Los peritos de la Policía de Corrientes iniciaron las tareas de rigor para establecer las responsabilidades y la mecánica del accidente, que se dio en una jornada marcada por la alta circulación en las rutas provinciales.

Precaución al circular

Las autoridades viales informaron que el tránsito sobre la calzada se encuentra reducido debido a que los vehículos involucrados y el cuerpo de la víctima permanecen en la zona a la espera de las pericias forenses. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución al aproximarse al kilómetro 902, ante la presencia de personal de seguridad y posibles demoras en el flujo vehicular.