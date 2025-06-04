Corrientes: se registró la primera lluvia de junio y persiste la alerta amarilla

La advertencia amarilla por tormentas fuertes en Corrientes persiste y ya se registraron las primeras lluvias de junio. Las precipitaciones llegaron cerca de las 20 de este miércoles y se espera que precipite durante las próximas horas. La alerta continúa durante este jueves.

Las lluvias acompañadas por relámpagos llegaron a la zona de Corrientes, Empedrado, San Cosme y San Luis del Palmar, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había lanzado un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas.



La advertencia a corto plazo

Este miércoles con el ingreso de vientos por el sector este, se registró un ascenso de temperatura que alcanzó los 26°C en horas de la siesta. Mientras que por la noche llegaron las precipitaciones.

La advertencia señala que: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, agregaron.

Alerta amarilla para este jueves

Para este jueves, se esperan tormentas fuertes con un 70% de probabilidad durante la madrugada y para la mañana se reduce a un 40%. Con el ingreso de vientos por el sector sur, las temperaturas rondarán entre los 23°C y los 17°C. Para los próximos días se espera que las continúen templadas.