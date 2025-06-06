La Quiniela Poceada Correntina otra vez tiene un nuevo ganador millonario

Lotería Correntina anuncia que en el sorteo de anoche, un nuevo apostador se convirtió en millonario gracias a la Quiniela Poceada Correntina. Un afortunado jugador de Capital se llevó el gran premio de $142.766.145, tras acertar los cinco números sorteados: 01 - 03 - 22 - 32 - 35.

La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia Oficial N° 172 de la mencionada localidad, consolidando una vez más a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitamos al ganador y recordamos que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, consultá nuestras redes sociales oficiales o acercate a la agencia oficial más cercana.