Club de Regatas Corrientes: impactantes imágenes de cómo quedó la cancha de básquet

El techo de la cancha de básquet del Club de Regatas de Corrientes se vino abajo, en el medio de una obra de remodelación que se llevaba adelante en el lugar.
Las imáganes de cómo quedó el predio ubicado en el parque Mitre son impactantes.
El club emitió un comunicado y aseguró que las actividades están suspendidas.
Por El Litoral
