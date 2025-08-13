¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes Gustavo Valdés
Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Parque mitre

Club de Regatas Corrientes: impactantes imágenes de cómo quedó la cancha de básquet

El club emitió un comunicado y aseguró que las actividades están suspendidas. 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 15:43
PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD