Gustavo Valdés Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes
Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio de básquet

El hecho ocurrió este miércoles por la siesta en el estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes, ubicado en el Parque Mitre. 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 15:12

En horas de la siesta de este miércoles, el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.

El hecho tuvo lugar en la reconocida institución deportiva ubicada en la zona del Parque Mitre. 

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si hubo personas heridas.

 

Personal del club y de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso.

Tras lo ocurrido, el club cerró sus puertas y no permite el ingreso de socios ni visitantes, como medida preventiva y de seguridad, mientras se lleva a cabo la inspección de la estructura y la limpieza del sector afectado.

