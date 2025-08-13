Club de Regatas Corrientes: se desplomó el techo y el muro del estadio de básquet

En horas de la siesta de este miércoles, el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.

El hecho tuvo lugar en la reconocida institución deportiva ubicada en la zona del Parque Mitre.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente si hubo personas heridas.

Personal del club y de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso.

Tras lo ocurrido, el club cerró sus puertas y no permite el ingreso de socios ni visitantes, como medida preventiva y de seguridad, mientras se lleva a cabo la inspección de la estructura y la limpieza del sector afectado.